Амман, 1 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Принц Фейсал-бин-аль-Хуссейн аль-Хашими занял пост заместителя короля Иордании. Об этом сообщает информационное агентство Petra.

Https://petra.gov.jo/ Принц Иордании Фейсал бин Аль-Хусейн

По данным журналистов, 1 июля состоялась церемония приведения принца к присяге в верности к королю Абдалле II и государственному строю Иордании. На церемонии присутствовал ряд членов совета министров страны и другие высокопоставленные лица, а также представители королевской семьи.

Как сообщается, в обязанности вице-короля входит выполнение обязанностей главы государства в момент его отсутствия в стране или в случае, если глава государства не может присутствовать на официальных мероприятиях по состоянию здоровья.