Луганск, 1 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Луганске открыли первый на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов, заявил 1 июля заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

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«Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД России открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе началась выдача многодетным семьям и матерям-одиночкам материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

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