Москва, , 11:51 — REGNUM Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретился с участниками Большой Арктической экспедиции, сообщил телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Арктика bacole87

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Экспедиция была посвящена 280-летию открытия мыса Челюскин и проводилась в несколько этапов: Арктический диктант, учебно-тренировочные сборы в Карелии, Москве и Подмосковье и непосредственная экспедиционная часть в районе мыса Челюскин.

«Думаю, вполне могу уже обращаться к вам как к настоящим полярникам, исследователям и учёным. Вы на своём опыте ощутили, насколько Арктический регион суров. Суров с точки зрения климата, низких температур, условий труда, опасностей, подстерегающих на каждом шагу. Огромная, малоосвоенная, холодная территория. Тем не менее, в Арктике сосредоточена четвёртая часть мировых запасов нефти и газа, в северных морях обитают ценные породы рыб, которые доставляют в торговые сети по всей стране, через арктические льды проходит кратчайший транспортный коридор из Европы в Азию. А теперь у вас есть свой опыт, и вы можете рассказать сами, что такое Русский Север», — приветствовал участников вице-премьер.

На разных стадиях проекта в нём приняли участие более 20 тыс. человек. По итогам учебно-тренировочных сборов было сформировано два отряда — спортивный и научный.

На встрече ребята спрашивали про работу на Русском Севере, подготовку кадров для Арктики, делились своими впечатлениями о путешествии и работе с полярниками, о встрече с белыми медведями.

Как сообщало ИА REGNUM, Русская Арктика — это три миллиона квадратных километров, почти пятая часть территории нашей страны. Она включает в себя северное побережье Евразии, Северный Ледовитый океан с островами и часть Тихого океана, омывающую Чукотку.