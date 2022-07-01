Тюмень, 1 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Тюмени в 2022 году единое парковочное пространство увеличится на 1595 мест. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Схема платных парковок в Тюмени после реализации двух этапов.

Появятся новые платные парковки на улицах Республики — Советской — Орджоникидзе – Осипенко, на участке улиц Ямской – Луначарского, а также по улице Республики на участке от улицы Мельникайте до площади 400-летия Тюмени.

«Они разместятся на 127 парковках. Для удобства пользователей дополнительно будет установлено 34 терминала», — пояснил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Отмечается, что первые платные парковки в Тюмени были введены шесть лет назад. После завершения второго этапа создания единого парковочного пространства в Тюмени появится 202 платные парковки, которые смогут вместить 3257 автомобилей.