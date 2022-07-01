Донецк, 1 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 10:20 с позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Воробьёвку и Доломитное.