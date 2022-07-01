Будапешт, , 11:35 — REGNUM Власти Венгрии не готовы обсуждать предложения, из-за которых страна лишится поставок российского природного газа. Об этом 1 июля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Виктор Орбан European People's Party

«Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в данный момент Венгрии необходимо провести радикальное наращивание своих военных возможностей из-за ситуации на Украине.