Москва, , 11:37 — REGNUM Процедуру восстановления прав обманутых дольщиков нужно сделать более открытой и эффективной, считает член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский («Единая Россия»).

Дольщики 77metrov.ru

Депутат предлагает вернуться к практике публикации актуализированных дорожных карт по проблемным объектам, что позволит людям видеть, какие процедуры и в каком порядке проходят по их домам. Якубовский уверен, что это повысит ответственность госорганов и введет публичный контроль за их действиями в этой сфере.

«Для привлечения инвесторов нужно ввести публичный реестр недостроев с информацией о том, какой объём денежных средств необходим для завершения строительства и какой порядок компенсаций установлен. Так застройщики из других регионов смогут принимать решения о потенциальной привлекательности объекта», — отметил парламентарий в свое-телеграм канале.

По его словам, сейчас многие компенсационные участки непривлекательны из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Для решения этого вопроса он предлагает задействовать механизм инфраструктурных облигаций, создавать площадки для комплексного развития территорий и в условия конкурсной документации закладывать достройку проблемных объектов.

«Для регионов такой механизм — возможность сейчас решить проблему, не провалив поручение президента», — добавил Якубовский.

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