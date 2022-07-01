Ижевск, 1 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Удмуртии пресекли деятельность местного жителя, который по внешнеэкономическим контрактам с зарубежной компанией предоставил в таможенный орган фиктивные сведения о товаре из древесины, вывозимом с таможенной территории Евразийского Экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

МВД Контрабанда леса

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»), передает «Коммерсантъ-Ижевск». В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли преступную деятельность 116 жителей в 38 регионах России по изготовлению в подпольных мастерских и сбыту оружия.

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