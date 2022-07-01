Кемерово, 1 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 июля, на лечении находятся 576 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Yanao.ru Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 51 новый носитель коронавируса. За это же время 58 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 274 случая заражения коронавирусом, 163 234 человека выздоровели, 2464 пациента скончались.