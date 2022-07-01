Кабул, , 11:51 — REGNUM Министр иностранных дел Афганистана в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки призвал США встать на путь взаимодействия и сотрудничества с радикальной группировкой, а не оказывать давление. Об этом сообщает «8 Собх» со ссылкой на афганский МИД.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пресс-секретарь МИД Абдул Каххар Балхи сообщил в «Твиттере», что Моттаки встретился со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом в столице Катара. В ходе двухдневной встречи состоялись переговоры с представителями министерства финансов и Управления международного развития США.

На этой встрече Моттаки высоко оценил помощь США в размере 55 млн долларов пострадавшим от недавнего землетрясения в стране и подчеркнул, что замороженные средства Афганистана должны быть разблокированы, а санкции должны быть уменьшены.

Ссылаясь на соглашение, заключенное в Дохе, Моттаки сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связаны своими обязательствами и никому не позволят использовать территорию Афганистана против соседних стран.

Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты хотят взаимодействовать с Афганистаном и хотят стабильности в этой стране. Спецпредставитель США подчеркнул, что его страна не поддерживает никакой вооружённой оппозиции в Афганистане.

Амир Хан Моттаки прибыл в Доху два дня назад во главе делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).