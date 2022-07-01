Джакарта, 1 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после визита в Москву, сообщает CNN Indonesia.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Из аэропорта Внуково II, Москва, президент Индонезии и его окружение вылетели около 20:15 по местному времени на самолете Garuda Indonesia Gia-1. В Абу-Даби у Джоко Видодо запланирована встреча с президентом Мохаммедом бен Зайд аль-Нахайяном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и президент России Владимир Путин обсудили сотрудничество в сферах инвестиций, торговли и туризма.

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