Оттава, 1 июля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Канадская береговая охрана планирует задействовать семь ледоколов для выполнения оперативных и программных обязательств, а также для поддержки северных народов. Об этом сообщает пресс-служба канадских властей.

U.S. Navy Канадский военный корабль

Канадские ледокольные суда готовы оказать судоходной отрасли помощь во время ежегодных миссий по пополнению запасов в Арктике.

«Судоходство в арктических водах осуществляется в течение всего судоходного сезона путём предоставления ежедневной информации о ледовых условиях и операциях для промышленности и партнеров <…> В течение всего сезона ряд федеральных правительственных и академических исследователей, а также гидрографов присоединятся к судам для выполнения новых или текущих научных проектов и гидрографических исследований. Береговая охрана также будет проводить совместные учебные операции с национальными и международными арктическими партнерами», — сообщает правительство Канады.

Согласно плану береговой охраны, опубликованному на сайте пресс-службы Канады, маршрут выглядит таким образом:

19 Июня — ледокол «Terry Fox» покинул Сент-Джонс штат Нью-Джерси для ледокольной проводки и оказания помощи в навигации в навигационном коридоре района Икалуит;

25 июня — ледокол «Pierre Radisson» вышел из порта в Квебек-Сити для ледокольной проводки, помощи в навигации, технического обслуживания и заправки станции Киллиник и научной миссии Бедфордского института океанографии;

29 июня — ледокол «Des Groseilliers» отправился из города Квебек для ледокольной проводки, дозаправки удаленной станции Эврика и съемок Канадской гидрографической службы;

6 июля — ледокол «Sir Wilfrid Laurier» покинет Викторию для ледокольной проводки, помощи в навигации и исследования;

14 июля — ледокол «Henry Larsen» отправится из Сент-Джонс, штат Нью-Джерси, для ледокольных работ, исследований и операции Pacer Goose, ежегодного пополнения запасов на базе ВВС США в Туле, Гренландия;

18 августа — ледокол «Louis S. St-Laurent» покинет Сент-Джонс, штат Нью-Джерси, для проведения ледокольных работ, исследований и международной научной миссии по совместному изучению океанского льда в море Бофорта.

9 Сентября — ледокол «Amundsen» отправится из Квебек-Сити для ледокольных и научных миссий под руководством «Amundsen Science».

Согласно сообщению, ежегодный арктический ледокольный сезон канадской береговой охраны обеспечивает безопасное и эффективное движение судов и товаров в северных водах, что является ключом к пополнению запасов в сообществе. Ледокольные суда осуществляют, поисково-спасательные работы, поддержку научных исследований, морскую коммуникацию и транспортные услуги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шотландии начали строительство канадского арктического патрульного судна.