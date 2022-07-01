Симферополь, 1 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. На первом автобусе сообщением Симферополь — Бердянск 1 июля на пограничный пункт «Джанкой» прибыли 22 человека. Об этом написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Пресс-служба правительства Республики Крым Автобус Симферополь - Бердянск

«На первом автобусе, который следует из Симферополя в Бердянск, на пограничный пункт «Джанкой» прибыло 22 человека», — написал он.

Аксёнов добавил, что в течение ближайшей неделе специалисты будут вести мониторинг актуальности направлений для автобусных перевозок. По итогам мониторинга работа автобусных маршрутов может быть скорректирована — с учетом пожеланий жителей Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля, впервые с 2014 года, из Симферополя в Херсон, Бердянск и Мелитополь отправились регулярные пассажирские автобусные рейсы. В ближайшее время между Крымом и освобождёнными территориями планируется открыть и железнодорожное пассажирское сообщение.