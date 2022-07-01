Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Несмотря на непростую политическую ситуацию, Россия будет исполнять обязательства по борьбе с допингом. Об этом 1 июля заявил заместитель министра спорта РФ Андрей Фёдоров на Петербургском международном юридическом форуме.

Допинг RonnyK

По словам Фёдорова, Россия продолжит работу, связанную с реализацией договорённости на площадке Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

«Это важнейшая тема, работа по ней не прекращается, несмотря на все негативные ситуации, которые приходят в Российскую Федерацию извне», — сказал Фёдоров.

Он добавил, что позиция государства заключается в том, что спорт должен быть чистым, поэтому Россия будет стремиться к исполнению взятых на себя обязательств в сфере антидопинга.