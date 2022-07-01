Кабул, 1 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Через одиннадцать дней после кровавого нападения на храм сикхов в Кабуле одиннадцать афганских сикхов нашли убежище в Индии и прибыли в Дели, сообщает Afintl.com.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Прах Савиндера Сингха, погибшего в результате этого нападения, был перевезён в Дели вместе с этой группой.

Утром 18 июня было совершено нападение на последний оставшийся храм сикхов в Кабуле. В результате этого нападения один сикх был убит и семь человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения на сикхскую святыню в Кабуле Индия объявила, что выдаст «экстренные» визы 100 сикхским гражданам Афганистана.

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