Ставрополь, 1 июля 2022, 11:30 — REGNUM В Ставропольском крае открыли завод по производству жидкого медицинского кислорода. Новое производство создано в городе Невинномысске. С запуском завода край будет полностью обеспечен медицинским кислородом, сообщил 30 июня глава края Владимир Владимиров.
Как отметил Владимиров, ежедневно завод будет выпускать по 20 тонн чистого жидкого кислорода. Помимо медицинских целей, он будет использоваться рядом промышленных предприятий, в технологическом цикле которых необходим кислород.
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