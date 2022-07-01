Ставрополь, 1 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае открыли завод по производству жидкого медицинского кислорода. Новое производство создано в городе Невинномысске. С запуском завода край будет полностью обеспечен медицинским кислородом, сообщил 30 июня глава края Владимир Владимиров.

Станция кислорода в Кирове

«Ещё недавно медицинский кислород для наших больниц и COVID-стационаров был на вес золота, и мы искали его по всей стране. Закупали даже за границей. Теперь в этом ключевом медицинском компоненте Ставропольский край будет независим от внешних поставок», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как отметил Владимиров, ежедневно завод будет выпускать по 20 тонн чистого жидкого кислорода. Помимо медицинских целей, он будет использоваться рядом промышленных предприятий, в технологическом цикле которых необходим кислород.