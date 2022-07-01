Кемерово, 1 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Кемеровскую область на летний отдых прибыли школьники из Горловки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

ako.ru Дети из Горловки прибыли в Кузбасс

«Для ребят организована трехнедельная культурно-досуговая программа «Сибирская сказка», направленная на знакомство с культурой, историей и обычаями Кузбасса и России», — рассказали в областной администрации.

Школьники из Донецкой народной республики прибыли сегодня, 1 июля, на железнодорожный вокзал Юрги. Их разделили на две группы. Первую группу отправили в село Елыкаево, вторую — в Шерегеш.