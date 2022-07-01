Дамаск, 1 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. За десять лет войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, было убито более 300 000 гражданских лиц — эти цифры названы в новом докладе ООН, сообщает 1 июля CNN.

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«Величина потерь в результате конфликтов, приведенная в докладе, — это не просто набор абстрактных цифр, они представляют собой отдельных людей, — сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. — Последствия убийства каждого из этих 306 887 гражданских лиц наверняка глубоко повлияли на семью и общину, к которой они принадлежали».

В докладе приводятся данные о 143 350 погибших мирных жителях, чьи смерти индивидуально задокументированы в различных источниках с подробной информацией, включающей полные имена погибших, даты и место смерти.

В доклад ООН не включены те погибшие, чьи семьи не уведомили власти, а также убитые солдаты и боевики, но их число исчисляется десятками тысяч.

По мнению экспертов, сирийский конфликт оказался не только одним из самых кровопролитных в мире, но и одним из самых запутанных.

Бачелет назвала «ошеломляющим» число погибших мирных жителей и добавила, что оно составляет 1,5% от всего населения. Это вызывает серьезную озабоченность в связи с «неспособностью сторон конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права по защите гражданского населения».

«Этот анализ также даст более четкое представление о серьезности и масштабах конфликта, — заявила Бачелет. — Позвольте мне уточнить, что речь идет о людях, погибших в результате военных действий. Сюда не вошли многие, многие другие гражданские лица, погибшие из-за недоступности здравоохранения, продовольствия, чистой воды и других основных прав человека, и эти потери еще предстоит оценить».