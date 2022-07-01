Пусан, Южная Корея, 1 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. 14-15 июля в южнокорейском городе Пусан пройдёт молодёжный форум «Южная Корея — Африка 2022». Об этом сообщает KBS.

LWYang Пусан

Согласно опубликованным данным, мероприятие, нацеленное на активизацию молодёжных обменов, организовано Южнокорейско-Африканским фондом и Фондом международных обменов Пусана.

Известно, что главной темой форума станет сохранение морской экосистемы и переход к зелёному росту для устойчивого будущего.

Отмечается, что в рамках мероприятия пройдут выступления молодёжных команд и дебаты на различные темы.