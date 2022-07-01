Благовещенский район, , 11:46 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы Благовещенского района Амурской области назначен Денис Салтыков, ранее работавший заместителем руководителя. Об этом 1 июля сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

Назначение ИА REGNUM

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Такое решение приняли депутаты Благовещенского совета. Денис Салтыков курировал вопросы строительства и дорожной деятельности, до этого — был депутатом городской думы Благовещенска.

Обязанности главы района в последнее время исполнял Сергей Матвеев, ранее первый заместитель руководителя муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня совет депутатов Благовещенского района получил от прокуратуры представление с требованием освободить от должности главу муниципалитета Евгения Седых. Был допущен конфликт интересов, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Экс-глава района Евгений Седых был задержан и водворён в СИЗО в марте по делу о превышении полномочий.