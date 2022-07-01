Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Между основателем грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели и депутатами парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» 30 июня произошёл конфликт на территории посольства США в Тбилиси. Об этом Церетели заявил на своём телеканале.

Он сказал, что депутат Анри Оханашвили и ещё кто-то якобы ударили его по лицу.

«Во дворе американского посольства было 200 — 300 приглашенных гостей. Я в шоке, — сказал глава канала. — Представьте, если такое происходит на территории посольства США, то что может происходить на улице?»

Церетели обратился к послу США Келли Дегнан и призвал обнародовать видео с камер наблюдения в посольстве. Он заявил, что, если этого не будет сделано, то это будет поощрением насилия.

Оханашвили по данному поводу сказал журналистам, что была провокация со стороны Церетели, на которую пришлось отреагировать.

«Речь идет о грязнейшей провокации, которой не стерпит ни один грузин и это привело к небольшой потасовке», — сказал депутат и тоже призвал опубликовать видео с камер.

В посольстве США заявили, что изучают данный инцидент.