Нальчик, 1 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии восстановлено движение на участке дороги Кара Суу — Безенги в Черекском районе. Заблокированная сошедшим селем трасса вновь доступна для движения автотранспорта, сообщили 1 июля в пресс-службе правительства региона.

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Напомним, небольшой объем селевых масс сошел на дорогу, ведущую к высокогорному селу и альпинистскому лагерю «Безенги». К работам по расчистке пути тут же приступили дорожники, пообещав открыть проезд в ближайшее время.

Проезд транспортных средств на участке дороги Бабугент — Безенги, заблокированном из-за схода селевого потока, был открыт, однако на участке продолжаются работы по уборке выносов грунта и восстановлению обочин.

При этом погодные прогнозы на ближайшее время в Кабардино-Балкарии неблагоприятны. Так, до конца суток 2 июня будут идти ливни с градом и шквалистым ветром, из-за этого будет повышаться уровень воды в реках, возможен также сход селей в горных районах.