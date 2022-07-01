Петропавловск-Камчатский, , 11:27 — REGNUM На Камчатке в отношении осужденного 32-летнего мужчины завели уголовное дело за оскорбление судей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Суд

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В мае он принимал участие в судебном заседании в качестве заявителя по апелляционной жалобе по гражданскому делу. Мужчина остался недоволен решением, которое вынесла коллегия судей краевого суда. Он начал оскорблять их, чем проявил неуважение к суду.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске местного жителя осудили за оскорбление судьи.