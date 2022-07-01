Москва, , 11:27 — REGNUM Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости обеспечить в полном объеме транзит грузов в Калининградскую область на фоне ограничений властей Литвы. Об этом он заявил 1 июля в ходе итоговой коллегии Минтранса России.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград должна быть обеспечена в полном объеме», — сказал он.

Белоусов добавил, что ограничения властей Литвы носят беспрецедентный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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