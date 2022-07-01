Москва, 1 июля 2022, 11:27 — REGNUM Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости обеспечить в полном объеме транзит грузов в Калининградскую область на фоне ограничений властей Литвы. Об этом он заявил 1 июля в ходе итоговой коллегии Минтранса России.
Белоусов добавил, что ограничения властей Литвы носят беспрецедентный характер.
Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.
МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.
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