Богданович, Свердловская область, , 11:23 — REGNUM В Богдановиче Свердловской области осуждён глава муниципалитета Павел Мартьянов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Его признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской и другой деятельности и в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следователей, он вмешался в коммерческую деятельность одного из предприятий. Также ему вменили помощь бизнесмену, с которым он находился в дружеских отношениях.

По первому пункту суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. За злоупотребление полномочиями чиновник приговорён к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор пока не ступил в силу.