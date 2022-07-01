Варшава, , 11:23 — REGNUM Для государств Запада целью на Украине является «революция в России», заявил в эфире немецкого телеканала DW бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский Defenselink.mil

Он считает, что прекращение огня на Украине не даст никакого эффекта и будет означать лишь новую войну через несколько лет.

«И для России тоже, потому что, вы знаете это лучше меня, что в России революции или реформы обычно происходят после проигранной войны», — сказал Сикорский в разговоре с журналистом.

Экс-дипломат призвал победить Россию в военном противостоянии.