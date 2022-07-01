Воронеж, , 11:22 — REGNUM Стоимость коммунальных услуг в Воронежской области увеличивается с 1 июля, средний совокупный индекс коммунальных тарифов для региона составит 5,3%. Об этом сообщил 30 июня в ходе прямого эфира руководитель департамента государственного регулирования тарифов Евгений Бажанов.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальный рост тарифов составит 9,1%, он коснется части жителей Воронежа. Для большинства воронежцев рост тарифов составит от 5,3 до 8,5%.

Больше всего вырастет тариф на тепловую энергию — в среднем на 7,6%, в Воронеже отопление станет дороже на 7,9%, в районах области — на 6,5%. За холодную воду горожанам придётся платить на 4,4% больше, жителям районов области - на 3,8%. Подорожает и водоотведение - сразу на 9,8%. При этом больше всего тариф вырастет для жителей правобережной части Воронежа - на 15%. Рост тарифа на электроснабжение составит 5%, газоснабжение - 3% для всех жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года городская дума Воронежа поддержала инициативу мэрии о повышении тарифов на ЖКХ, в частности, на отопление, водоснабжение и водоотведение. В мэрии предложение объяснили тем, что частные компании, взявшие городские сети в концессию, не могут реализовать инвестиционные программы без дополнительных средств.