Кострома, , 11:55 — REGNUM Большая часть таксистов в Костромской области работают без специального разрешения. Об этом сообщает Костромская областная дума. По данным парламентариев, лицензия на деятельность такси оформлена на 500 машин в регионе, в то время как к сервисам заказа такси подключено более 4,5 тысячи автомобилей. Таким образом, более 89% таксистов работают нелегально, что несёт угрозу жизни и здоровью людей, пользующихся их услугами.

Такси © Наталья Диева

«Садясь в машину к таксисту-нелегалу, пассажир никогда не знает, в каком состоянии автомобиль и его водитель. При этом ответственность для таких перевозчиков сейчас минимальная», — говорится в сообщении.

В связи с этим депутаты предлагают увеличить штрафы для «серых» таксистов с 2,5 до 5 тысяч рублей и лишать их прав на срок до 6 месяцев. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях находятся на рассмотрении Совета законодателей, затем инициативу внесут на рассмотрение Госдумы. На данный момент почти все регионы ЦФО поддержали предложение парламентариев.

Кроме обязательных требований по наличию лицензии в Костромской области установлены цветовые нормы для такси. Они должны быть чёрного или белого цвета. Ранее Общественный совет по развитию такси просил у властей отменить плату за получение разрешения в размере 1,5 тысячи рублей и единые цвета. По их мнению, затраты на получение документов и перекраску автомобилей могут привести к значительному росту нелегальных перевозок. Власти сочли, что отмена норм не приведёт к легализации рынка, и отказались удовлетворять требования общественников.

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