Уфа, , 11:23 — REGNUM Уфимский государственный авиационный технический университет стал одним из победителей конкурса на создание передовых инженерных школ. Об этом 1 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Инженер Seattle Municipal Archives

«Это несомненная заслуга нашего Евразийского научно-образовательного центра и успех коллектива Уфимского государственного авиационного технического университета», — сообщил глава региона.

Хабиров отметил, что передовая инженерная школа этого университета «Моторы будущего» с 2022 года по 2024 год может получить грант до одного млрд рублей.

«Эти деньги пойдут на выполнение глобальной научно-технической задачи — создание высокоэффективных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, превышающих мировой уровень. В конечном итоге это позволит обеспечить технологический суверенитет нашей страны в этой сфере», — сообщил глава республики.

Он напомнил, что проект этой школы был поддержан крупными индустриальными предприятиями.

«Это, кстати, одна из главных особенностей передовых инженерных школ — к работе будут привлекать практиков с производства, а преподаватели вузов смогут стажироваться в производственных компаниях», — отметил Хабиров.

Он поздравил коллектив вуза и команду Евразийского научно-образовательного центра с этим достижением!

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конкурсе участвовало 89 вузов из 45 регионов России.