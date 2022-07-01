Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В центре Петербурга мужчина получил ранение ноги из пневматического оружия. По подозрению в преступлении задержан другой петербуржец. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пневматический пистолет Hustvedt

О стрельбе из окна жилого дома 30 июня заявил в полицию гражданин в возрасте 36 лет. Он указал, что выстрелы производились с четвёртого этажа жилого дома на улице Некрасова, д. 37/20 в Центральном районе. Стрелявший попал пулей в ногу заявителю. Потерпевшему была оказана необходимая медпомощь.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали 37-летнего мужчину. В ГУ МВД подчеркнули, что стрельба стала следствием словесного конфликта.

По факту стрельбы полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Также на злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство).