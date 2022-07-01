Павлодар, Казахстан, 1 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Казахстаном при нынешнем курсе ухудшаются. Об этом ИА REGNUM 1 июля заявил руководитель Общественного объединения «Павлодарская социал-демократическая организация» Геннадий Осипов.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

«Дело в том, что Нурсултан Назарбаев осознанно создавал русским жителям Казахстана условия, несовместимые с нормальной жизнью с целью выдавить, вытолкать их из республики. Токаев сохранил этот подход к русскому населению Казахстана», — заявил Осипов.

Хорошим примером и демонстрацией отношения к русским является преследование Ермека Тайчибекова, уверен активист.

«Это же нонсенс — казаха держит в тюрьме за уважение к России!» — заключил Осипов.

Напомним, что Ермек Тайчибеков был приговорён к 11 годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ.