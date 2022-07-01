Кабул, 1 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной помощи (УКГВ) заявило о своей обеспокоенности из-за принудительной депортации сотен тысяч семей внутренне перемещённых лиц в Афганистане. Об этом говорится в отчёте организации, опубликованном 30 июня.

Hashoo Foundation USA Афганские беженцы

В УКГВ отмечают, что более полумиллиона семей испытывают давление со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нацеленное на возвращение внутренне перемещённых лиц, которые бежали из мест постоянного проживания в результате войны.

Управление заявило, что война, засуха, политическая нестабильность и экономический кризис входят в число факторов, вызвавших перемещение сотен тысяч семей. Их возвращение невозможно без их согласия.

Заявляется также, что в Кабуле и его окрестностях проживает всего чуть более 4 тыс. внутренне перемещённых лиц.

Управление также сообщило, что в прошлом году в результате войны и стихийных бедствий по всей территории Афганистана были перемещены беспрецедентные 1,3 млн человек.

По данным управления, в настоящее время более половины населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить.

Отчет публикуется на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселяют из палаточного лагеря в Мазари-Шарифе сотни семей, которые бежали из провинций Фарьяб, Джаузджан и Сарипуль из-за войны и беспорядков.

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