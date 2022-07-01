Киев, 1 июля 2022, 11:18 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной рады Украины, рассказала о том, что необходимо сделать Киеву в рамках проведения реформ, которые должны будут привести страну в ЕС.
По ее словам, «необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией».
Председатель ЕК также призвала киевский режим воплощать в жизнь законы, направленные на борьбу с олигархами.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины.
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