Киев, , 11:18 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной рады Украины, рассказала о том, что необходимо сделать Киеву в рамках проведения реформ, которые должны будут привести страну в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

«Вы уже утвердили прекрасную антикоррупционную машину. Но эти институты необходимо усиливать, необходимо, чтобы руководящие должности заняли достойные люди», — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, «необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией».

«Что касается реформы Конституционного суда, то необходимо законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — добавила она.

Председатель ЕК также призвала киевский режим воплощать в жизнь законы, направленные на борьбу с олигархами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины.

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