Красноярск, , 11:18 — REGNUM Мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора, активизировались в Красноярском крае. Об этом 1 июля в своём телеграм-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

По его словам, на текущей неделе в ведомство обратились около 80 индивидуальных предпринимателей и юрлиц с жалобой на телефонные звонки якобы от имени сотрудников управления Роспотребнадзора. Злоумышленники предлагали им приобрести для оформления «Уголка потребителя» действующую нормативную документацию и обещали «положительные» результаты предстоящей проверки.

Горяев отметил, что от должностных лиц Роспотребнадзора не могут поступать подобные предложения, а также иные предложения об оказании возмездных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ачинске Красноярского края полицейские предупредили граждан о новой схеме обмана, используемой мошенниками.

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