Кабул, 1 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Бывший пресс-секретарь полицейского управления афганской провинции Нангархар Вали Ахмад Сарих арестован в Кабуле. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

FazelFazly Джелалабад — административный центр провинции Нангархар

Сариха арестовали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причина пока неизвестна. Он был пресс-секретарём полицейского управления при предыдущем правительстве.

Согласно источникам, это уже десятый молодой человек родом из Андараба, арестованный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, Баглане, Кундузе и Балхе за последний месяц.