Верхняя Пышма, Свердловская область, , 11:18 — REGNUM На конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, будет представлен проект повышения энергоэффективности клетевой подъемной установки шахты «Закладочная» Гайского ГОКа.

Пресс-служба УГМК

По мнению автора проекта, сотрудника ГОКа Михаила Крапивина, этого можно добиться благодаря совершенствованию электропривода подъемной машины, автоматизации и цифровизации производственного процесса, а также его интеграции в автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления Подземного рудника.

Автор предлагает установить на подъемную машину современные преобразователи частоты и другое оборудование с выводом параметров на пульт машиниста и на автоматизированное рабочее место. Это позволит снизить годовой расход электроэнергии до 25% (450 тыс. кВт*час) и более гибко регулировать технологический процесс. Модернизация подъемной машины сократит время на ее обслуживание и ремонт.

Экономический эффект, по расчетам специалиста, составит порядка 2 млн руб. в год. Срок окупаемости проекта с учетом затрат на его реализацию — 3,4 года.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции — обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ — свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи — авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.