Будапешт, , 11:16 — REGNUM В данный момент Венгрии необходимо провести радикальное наращивание своих военных возможностей из-за ситуации на Украине. Об этом 1 июля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

«Мы должны радикально увеличить наши оборонные возможности», — сказал он.

При этом Орбан уточнил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине разрешился максимально возможно быстро.

«Зона боевых действий (на Украине — ред.) может приблизиться к Венгрии гораздо быстрее, чем кто-либо может подумать, поэтому процесс военного строительства в Венгрии необходимо ускорить в два-три раза», — пояснил глава венгерского правительства.

Также он рассказал, что на саммите НАТО было принято решение об усилении восточного крыла альянса и добавил, что в Мадриде говорили «о больших потерях» киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что в случае введения Европейским союзом эмбарго на поставки российского природного газа экономика сообщества «попадёт в беду» и потому в этом вопросе «временно» можно поверить здравому смыслу.