Стокгольм, , 11:17 — REGNUM 30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция пообещала Турции экстрадировать 73 человека, которых в своей заключительной речи на саммите НАТО в Мадриде он назвал террористами. Спустя несколько часов журналисты телеканала SVT обратились к главе министерства внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону, который также является министром юстиции. В своем комментарии он ясно дал понять, что граждане Швеции высланы не будут.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

«В Швеции законодательство страны применяется независимыми судами. Шведские граждане не экстрадируются … Нешведские граждане могут быть экстрадированы по запросу других стран, но только в том случае, если это совместимо со шведским законодательством и Европейской конвенцией», — написал министр в письменном ответе в редакцию.

Более того, отметил Йоханссон, судебная власть в Швеции может не позволить правительству осуществить экстрадиции.

«Рассмотрение проводит Верховный суд, который имеет право вето. Этот порядок установлен. В соглашении четко указано, что мы следуем Европейской конвенции об экстрадиции, которую подписали Швеция, Финляндия и Турция», — прояснил глава МВД.

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