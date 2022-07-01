Стокгольм, , 11:15 — REGNUM 30 июня фракция «Социал-демократов» в риксдаге приняла решение созвать экстренное незапланированное заседание после заключения мадридского соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией на полях саммита НАТО. Об этом написала газета Dagens Nyheter.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

По словам председателя комитета риксдага по иностранным делам Кеннета Форслунда, министр иностранных дел Швеции Анн Линде также посетит заседание парламентариев. Среди прочего она проинформирует фракцию «Социал-демократов» об итогах переговоров с Турцией.

Как отмечают журналисты, это сообщение появилось после того, как 30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция пообещала Турции экстрадировать 73 «террориста».

Ранее в тот же день министр иностранных дел и премьер-министр Швеции неоднократно заверяли журналистов, что Стокгольм не соглашался ни как какие массовые экстрадиции.

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