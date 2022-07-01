Кострома, , 11:25 — REGNUM В отношении директора филиалов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Костромской и Ивановской областям Дмитрия Засеева может быть возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает костромская общественница Ирина Назарова. Следственный комитет эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. Связаться с самим Засеевым корреспонденту ИА REGNUM не удалось. По словам сотрудников, его не оказалось на рабочем месте.

Филиал ЦЛАТИ в Костроме

По информации Назаровой, Засеева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Учредителем ЦЛАТИ выступает Росприроднадзор. Организация занимается разработкой природоохранной документации, экологическими экспертизами воздуха, отходов, воды и земли.

Общественница считает, что обвинение директора может быть связано с делом бывшего руководителя Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры Олега Чепуркова, арестованного по подозрению во взяточничестве.

По информации СК, Чепурков брал деньги от коммерческих организаций с тем, чтобы их не привлекали к ответственности за административные нарушения. Возможно, коммерсантами являлись незаконные предприятия по производству древесного угля. Эту информацию следствие пока не раскрывает.

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