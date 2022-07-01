Черкесск, , 11:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве. В ауле Верхняя Теберда была убита женщина. Обвиняемыми в убийстве являются её дети, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Jo Naylor

Трагедия произошла 28 апреля 2022 года. Сын, поссорившийся с матерью, решил убить её. При этом нож ему с кухни принесла сестра. Повалив женщину на пол он нанес ей не менее трех ударов ножом, которые стали смертельными. Женщина скончалась на месте происшествия, а её дети, в том числе еще один несовершеннолетний сын, пытались сжечь её тело во дворе, облив бензином. После этого на машине убитой они бежали с места преступления, но были задержаны сотрудниками полиции на въезде в город Черкесск.

В совершении убийства все трое признались. Арестованный старший брат покончил жизнь самоубийством в СИЗО. Остальные предстанут перед судом.

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