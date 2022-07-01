Анкара, , 11:10 — REGNUM В Турции 1 июля осколок скалы обрушился на дорогу возле границы с Грузией, перекрыв трассу, соединяющую страны. Об этом сообщает телеканал «Палитраньюз».

По информации журналистов, глыбы упали на проезжающие грузовики. По предварительной информации, один человек погиб. Также сообщается о пострадавших.

Всего повреждено четыре грузовика. Соответствующие службы начали расчищать трассу.

Стоит отметить, что поток грузовых машин, идущих из Турции через Грузию в Россию, в последние месяцы вырос из-за перестройки торговых маршрутов на фоне антироссийских санкций Запада.

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