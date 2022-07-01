Красноярск, 1 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В южных районах Красноярского края ночью 2 июля местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

В ведомстве предупредили, что в дождливую погоду может произойти размыв дорог, а мокрое дорожное полотно может вызвать автомобильные пробки и спровоцировать рост ДТП. В городах со слабой ливневой канализацией возможно нарушение транспортного движения.

Жителей края просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий.

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