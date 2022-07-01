Алексеевка, Белгородская область, 1 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. По подозрению в получении крупной взятки задержан заместитель начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

https://belgorod.sledcom.ru Взятка

По версии следствия, 29 июня полицейский получил от руководителя коммерческой организации 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за «покровительство» компании. После передачи взятки замначальника задержали, деньги изъяты из его автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.