Москва, 1 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. От души поздравляю граждан Белоруссии с предстоящим государственным праздником — Днём независимости. Об этом сегодня, 1 июля, заявил президент России Владимир Путин в своём видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Президент отметил, что День независимости Белоруссии празднуется 3 июля. В этот день Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Несколько дней назад, 25 июня, исполнилось 30 лет международным дипломатическим связям между Россией и Белоруссией

«Работа нынешнего Форума регионов послужит дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия братских народов России и Белоруссии», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, IX Форума регионов Белоруссии и России проходит в Гродно с 30 июня по 1 июля.

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