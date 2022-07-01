п. Покровск-Уральский, , 11:13 — REGNUM Жители посёлка Покровск-Уральский Свердловской области жалуются на работу местного завода. Уральцы третий год страдают от пыли, летящий с предприятия, сообщает портал E1.ru.

Щебень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам местных жителей, они задыхаются от пыли. Это становится причиной возникновения болезней. Кроме того, уральцы купаются в карьере, расположенном недалеко от завода. Не исключено, что в нём может находиться значительное количество опасной пыли.

Недалеко от посёлка находится предприятие «Уральский Щебень», которое и стало причиной жалоб свердловчан. Завод занимается разработкой Покровск-Уральского месторождения. Объём производства предприятия составляет около 2,5 млн тонн в год.