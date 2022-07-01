Воронеж, , 11:06 — REGNUM Погода в Воронеже в выходные дни, 2 и 3 июля, ожидается солнечной, с комфортной летней температурой, однако уже с понедельника, 4 июля в регион придёт 30-градусный зной, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Жара Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По данным синоптиков, в субботу, 2 июля, в Воронеже и области ожидается днём до +26 градусов, ночная температура составит от 10 до 12 градусов тепла. Днём будет переменная облачность, без осадков, при умеренном ветре. Такая же погода сохранится и 3 июля, в воскресенье, правда, будет чуть жарче — до +28 градусов.

Новая рабочая неделя в регионе начнётся с жары. По данным синоптиков, 4 июля уже ожидается +30 градусов днём, в ночь на 5 июля +17, днём — также +30. По данным Росгидрометцентра, до +31…32 ожидается также 6 и 7 июля.