Луганск, 1 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике обнаружили ёмкости для нефтепродуктов, в которые находились связанные тела погибших. Об этом 1 июля сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Рука

Он опубликовал в личном телеграм-канале видеосюжет, в котором показано место преступления — вкопанные в землю ёмкости для хранения нефтепродуктов. В них сложены тела людей, одетых в гражданскую одежду. Руки убитых связаны за спиной, на ёмкости — следы застывшей крови. На стене кирпичной постройки неподалёку граффити с эмблемой запрещённой в России украинской организацией.

Уточняется, что страшную находку обнаружили на подступах к Лисичанску.