Нижнекамск, Татарстан, 1 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Жительница города Нижнекамска поверила злоумышленнице с похожим на внучку голосом и отдала почти 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пожилая женщина

По словам 71-летней пострадавшей, ей позвонила неизвестная и представилась внучкой. Она попросила бабушку о помощи. Якобы девушка переходила дорогу на запрещенный сигнал светофора и спровоцировала ДТП с пострадавшими. Женщина поверила, так как голос незнакомки был похож на голос ее внучки.

Позже с женщиной связался мужчина, который представился сотрудником полиции. Он рассказал о пострадавшем в дорожной аварии. Виновница может избежать уголовной ответственности, если будет переведена определенная сумма.

Затем с пенсионеркой по телефону разговаривал «врач». Он заявил, что внучка в результате ДТП получила тяжелые травмы и ее срочно нужно оперировать, но нужны деньги. Испуганная женщина через банкомат перевела все сбережения в размере 4,64 млн рублей.

Пенсионерка пыталась дозвониться до родственницы, но так и не смогла. На следующий день она узнала от отца внучки, что никакого ДТП не было. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 75-летняя женщина, поверив плачущей девушке по телефону, отдала мошенникам 500 тыс. рублей.

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